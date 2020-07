Migranti: nella notte altro tentativo fuga da Cara Caltanissetta, impedito da forze ordine (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - nella notte c'è stato un altro tentativo di fuga di massa dal Cara di Caltanissetta. Ma è stato impedito dalla presenza delle forze dell'ordine che da due giorni è stata rafforzata. Nei giorni scorsi erano stati 184 i Migranti tunisini scapparti, ma 139 sono stati rintracciati e riportati al centro d'accoglienza. Leggi su liberoquotidiano

