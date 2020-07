Migranti, “La Sicilia non può sostituirsi allo Stato: troppi sbarchi”, denuncia il governatore Musumeci (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ha viaggiato fino a Roma dove, nel Parlamento, ha denunciato davanti alla commissione Schengen che “L’arrivo di migliaia di Migranti sulle coste Siciliane era già previsto lo scorso mese di marzo, c’era tutto il tempo per definire una strategia che fosse compatibile con l’esigenza di salvaguardare la salute di tutti. Invece ancora oggi si vive alla giornata“. E’ a dir poco esasperato il governatore Siciliano Nello Musumeci (nelle foto), ormai gli sbarchi continuano ad ‘angustiare’ le coste della sua regione, con una continuità inquietante, ed a fronte di una scarsità di uomini e mezzi disarmante. Musumeci: “C’è impotenza davanti ai flussi migratori” Ma ... Leggi su italiasera

