Migranti, altri sbarchi in Sicilia. Salvini: "Governo di complici" (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - Sbarco autonomo nel Ragusano. Questa mattina, quando è stato individuato un gommone, polizia e carabinieri si sono messi alla ricerca delle persone che si trovavano a bordo. Dalle prime informazioni, confermate da fonti ufficiali, si tratterebbe di una quarantina di persone. Lo sbarco è avvenuto tra Caucana e Casuzze (Ragusa). Si tratta di un piccolo peschereccio di legno di una decina di metri, con una cabina al centro. Dalla imbarcazione sono scesi una quarantina di Migranti, a pochi metri dalla battigia, in acque basse. I Migranti si sono dileguati a piedi ma sono stati rintracciati dalle forze polizia che erano state allertate. Intanto arrivano segnalazioni dai cittadini per avvistamenti in zona. "Stamane ore 9, spiaggia di Marina di Ragusa. Senza parole. Governo di complici, ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Migranti altri Migranti: altri 15 sbarcano in Sardegna sulla rotta algerina ANSA Nuova Europa Coronavirus in Sicilia, 19 nuovi casi. Otto sono migranti

Nelle ultime ventiquattro ore (oggi martedì 28 luglio) ci sono undici nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Su 3.022 tamponi processati dal sistema sanitario regionale 19 sono risultati positivi. Agli ...

Fiuggi, il Sindaco sui nuovi profughi: "La vicenda andava gestita diversamente"

Lo svuotamento dell'ex "Daniel's" con l'arrivo dei 57 profughi direttamente da Lampedusa ovviamente ha scatenato reazioni. Sia dei residenti che manifestano timori dal punto di vista sanitario, anche ...

