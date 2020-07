Migranti: altri 15 sbarcano in Sardegna sulla rotta algerina (Di mercoledì 29 luglio 2020) CAGLIARI, 29 LUG - Non si fermano gli sbarchi di Migranti in Sardegna, sulla rotta tra l'Isola e l'Algeria. Durante la notte un barchino con a bordo 15 persone è stato bloccato da una motovedetta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Roma, 29 lug. (askanews) - "Stanotte altri sbarchi con 314 arrivi di migranti a Lampedusa dove una nave della Guardia Costiera sta portando altri 84 tunisini salvati in area libica. La missione della ...

Stato di emergenza Covid fino al 15 ottobre, cosa prevede

La proroga dell'emergenza Covid, approvata dal Senato ieri, fino al 15 ottobre, «non implica il ritorno al lockdown» ha precisato il premier Giuseppe Conte. Ma permette di proseguire con alcuni interv ...

