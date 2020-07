“Mie parole sul Coronavirus? Chiedo scusa”, online il pentimento di Andrea Bocelli dopo l’intervento al convegno negazionista (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrea Bocelli chiede scusa sui suoi canali social dopo le polemiche seguite alle sue parole sulla gestione del Coronavirus e del lockdown. In un lungo post, pubblicato sia in italiano che in inglese, e in un video Bocelli sottolinea: “se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io Chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni”, ha scritto il tenore toscano, ricevendo molti commenti positivi sulla sua pagina Facebook. “Lo scopo del mio intervento al Senato – ha spiegato Bocelli – era quello di sperare in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità, possano sperare di vivere ‘da bambini’, giocando tra loro, ... Leggi su ilfattoquotidiano

