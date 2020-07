Michele Morrone, il presunto nuovo corteggiatore di Belen Rodriguez (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se c’è qualcosa di cui gli appassionati di cronaca rosa non possono proprio smettere di parlare è la vita sentimentale di Belen Rodriguez. La bella conduttrice argentina si sta godendo delle vacanze fatte di divertimento e nuovi incontri per dimenticare il (secondo) naufragio della storia con Stefano De Martino e accanto a lei, com’era prevedibile, ronzano tanti corteggiatori. D’altronde Belen è una donna bellissima, intelligente e piena di talento: è difficile non rimanerne incantati. L’ultimo corteggiatore che sarebbe pronto a fare carte false per stare con lei sarebbe l’attore Michele Morrone, classe 1990. A rivelarlo è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Stando al magazine, i due si sarebbero sentiti ... Leggi su dilei

8antonio8989 : Belen con Michele Morrone approvo Brava Belu - katiadiluna16 : #BelenRodriguez con un bel corteggiatore? E chi sarebbe? #Amici #gossip #StefanoDeMartino #29luglio #29luglio2020… - Elisa60388018 : RT @BenedettaCerta: Ma come Belen e Michele Morrone??? - GossipItalia3 : Belen Rodriguez Antinolfi addio, è Michele Morrone la nuova fiamma dell’argentina: messaggi in codice… - sofia75986492 : RT @Ri_Ghetto: FERMI TUTTI -