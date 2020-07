Michele Morrone: età, altezza, peso, fisico top, ex moglie bellissima, figli, gossip su Belen (Di mercoledì 29 luglio 2020) Probabilmente avrete già sentito parlare di lui, Michele Morrone è la star italiana del momento. Il ruolo tenebroso che ha interpretato di recente lo ha ufficialmente reso uno dei sex symbol più desiderati al giorno d’oggi. Stiamo parlando del film intitolato 365 giorni, interamente prodotto da Netflix. Nell’estate 2020 però il suo nome è anche emerso nelle testate di gossip per un presunto flirt con niente di meno che Belen Rodriguez. Proprio così, il settimanale Chi ha stanato le due bellissime celebrità durante un sospetto scambio di commenti su Instagram e per la cronaca rosa è stato subito il delirio. L’icona di bellezza argentina era stata poco prima paparazzata in compagnia del baldo napoletano Gianmaria Antinolfi, durante una romantica ... Leggi su tuttivip

