"Mi Fidavo di Lui, Non Lo Avrei Mai Immaginato": Parla La Mamma del Bambino Venduto ad Ostia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dice di non averne saputo nulla la 18enne madre del Bambino che era stato messo in vendita a scopi sessuali al lido di Ostia dal padre. La madre del Bambino coinvolto nel controverso episodio verificatosi ad Ostia si è recentemente dichiarata al riguardo. "Mio marito mi aveva detto che avrebbe portato nostro figlio a fare una passeggiata, invece ha cercato di venderlo. Mi Fidavo di lui": Queste le parole della 18enne riguardo il fatto. Racconta anche che il bimbo aveva già passato più volte del tempo con il bimbo, e che non si era mai resa conto di nulla o perlomeno non aveva notato comportamenti anomali. Il papà del piccolo stava girando presso il Lungomare Vespucci cercando di vendere il figlio di soli tre anni a degli sconosciuti. "Vuoi fare ...

