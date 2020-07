Meteo weekend: CALDISSIMO in mezza Europa, Italia compresa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sebbene luglio sia stato piuttosto dinamico e per lo più privo di ondate di caldo rilevanti, gli ultimi giorni porteranno una forte ondata di calore in varie zone d’Europa. Le temperature dovrebbero spingersi facilmente oltre 30°C in molte nazioni, ma in alcune zone – soprattutto del Mediterraneo – la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere quota 40°C. A livello barico c’è stato un cambiamento importante: saremo in presenza di un cosiddetto “blocco a omega“, destinato a intensificarsi nella seconda parte della settimana. Venerdì 31 luglio, blocco a omega possente. Con il rafforzamento dell’Alta Pressione su tutta l’Europa centro-occidentale, nella giornata di giovedì, aria rovente punterà rapida in direzione nord. Le correnti meridionali ... Leggi su meteogiornale

