METEO sino 4 agosto: ANTICICLONE ROVENTE, afa terribile. Ecco quando cambia (Di mercoledì 29 luglio 2020) METEO sino AL 4 agosto 2020, ANALISI E PREVISIONE La rimonta del possente ANTICICLONE africano sta raggiungendo la spinta massima sull’Italia, maggiormente efficace al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori dove si sta insediando la bolla d’aria ROVENTE che si protende dal Mediterraneo Occidentale. Le temperature sono in ulteriore salita e si registrano punte ormai prossime ai 40 gradi, anche qualcosa di più in Sardegna. Il caldo così intenso, che conquista l’Italia, è una novità assoluta dopo tutta che la prima parte d’estate è trascorsa senza l’ANTICICLONE africano. L’unica insidia, dinanzi a questo contesto di canicola e di METEO stabile, risulta essere legata ad una modesta flessione dei ... Leggi su meteogiornale

TEMPORALI IN ARRIVO SU PARTE DEL NORD: una perturbazione atlantica associata ad un vortice di bassa pressione sull'Inghilterra si avvicina gradualmente all'arco alpino. Tra il pomeriggio e la sera inn ...