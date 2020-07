Meteo prossime ore, incombono nuovi forti TEMPORALI al Nord. Ecco dove (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante la presenza dell’anticiclone africano in rinforzo, le condizioni Meteo sull’Italia non sono ovunque stabili. Il promontorio subtropicale è infatti disturbato, lungo le propaggini più settentrionali, dal transito di una perturbazione legata ad una circolazione ciclonica, con perno sul Mare del Nord. La perturbazione sta transitando sul Centro Europa, ma la coda del fronte va lambendo le Alpi, innescando così violenti contrasti che già si sono manifestati martedì sera con il transito dei primi TEMPORALI, perlopiù di calore, tra Piemonte, Lombardia ed aree alpine, anche se con fenomeni più intensi oltre confine. L’accrescersi di lievi infiltrazioni fresche in quota determinerà dei contrasti ancor più esplosivi rispetto all’aria ... Leggi su meteogiornale

ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIME #ORE, #VORTICE #ATLANTICO lambisce l'ANTICICLONE. Ecco DOVE scoppieranno #TEMPORALI entro #SERA - infoitinterno : METEO ITALIA: Caldo africano alla massima potenza nei prossimi giorni con TEMPERATURE prossime ai 40°c, ecco le reg… - infoitinterno : Meteo CRONACA DIRETTA: Scoppiano i primi temporali su diverse Regioni. Evoluzione PROSSIME ORE - Apollo_MX5 : RT @Giacinto_Bruno: Meteo: PROSSIME 48 ore, una PERTURBAZIONE ATLANTICA sfiorerà l'ITALIA. Ecco DOVE si RISCHIANO degli ACQUAZZONI https://… - Giacinto_Bruno : Meteo: PROSSIME 48 ore, una PERTURBAZIONE ATLANTICA sfiorerà l'ITALIA. Ecco DOVE si RISCHIANO degli ACQUAZZONI… -