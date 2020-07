Meteo NAPOLI: CALDO e afa in ulteriore accentuazione sino al weekend (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI proporrà un mix di elevate temperature e umidità in ulteriore aumento, che comporterà CALDO afoso e quindi disagio sino almeno a tutto il fine settimana. Mercoledì 29: sereno. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 4800 metri. Giovedì 30: sereno. Temperatura da 22°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Venerdì 31: sereno. Temperatura da 22°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale

