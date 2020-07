Meteo MILANO: gran CALDO, il peggio tra venerdì e sabato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Meteo su MILANO sarà all'insegna della canicola, con temperature in ulteriore aumento e picchi più elevati attesi tra venerdì e sabato, quando si potrebbero raggiungere i 38 gradi. Mercoledì 29: quasi sereno. Temperatura da 23°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Giovedì 30: quasi sereno. Temperatura da 24°C a 35°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Venerdì 31: sereno. Temperatura da 24°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 4300 ... Leggi su meteogiornale

