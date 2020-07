Meteo Italia sino al 9 Agosto, prima TEMPORALI bomba poi aria ROVENTE (Di mercoledì 29 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 9 Agosto Ieri avevamo tracciato un nuovo trend Meteo climatico basandoci sulle ultimissime corse dei modelli matematici. Oggi riprendiamo quello stesso filone perché i centri di calcolo internazionali, pur evidenziando qualche normale variazione al tema, sembra voler intraprendere la via della dinamicità. Dinamicità che d’Estate può vuol dire soltanto una cosa: caldo e TEMPORALI. prima l’uno poi gli altri, o viceversa. Il periodo a cui ci stiamo riferendo è la prima settimana di Agosto, giorno più giorno meno, un periodo durante il quale potremmo assistere prima a un altro potentissimo break temporalesco, dopodiché potrebbe subentrare ... Leggi su meteogiornale

