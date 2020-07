Meteo, arriva l’anticiclone africano: caldo a 40 grandi, forti temporali e grandinate (Di mercoledì 29 luglio 2020) Meteo, arriva l’anticiclone africano: caldo a 40 grandi, forti temporali e grandinate arriva la prima ondata di caldo, proveniente dal Nord Africa, per cui ci aspettano giornate di calore intenso. Il primo weekend del mese di agosto sarà caratterizzato da un caldo africano: tra sabato 1 e domenica 2 l’alta pressione infatti sarà lievemente fiaccata da correnti più instabili di origine atlantica. In particolare, sabato 1 agosto l’anticiclone africano dominerà da Nord a Sud coinvolgendo tutto il paese, sarà la giornata più calda di tutta la settimana, i termometri voleranno fino a 40°, in particolare in ... Leggi su tpi

Meteo: ARRIVA LA GRANDE AFA. Ecco tutte le zone DOVE si Soffrirà di più

Palermo, dal 3 agosto torna la Ztl: in arrivo anche l'estensione ad altre strade

Ripartirà dal prossimo lunedì, 3 agosto, la Ztl diurna e notturna nel centro cittadino. Avrà le stess modalità pre Covid. Lo ha stabilito la Giunta comunale, revocando su proposta dell'assessore Giust ...

Intervista story: CROOKERS – “Tons Of Friends”

All’inizio era un duo (Pha e Bot) adesso è rimasto solo Pha che è tra i produttori più in voga in questo periodo, ha appena prodotto il nuovo singolo bomba di Massimo Pericolo tanto per fare solo un n ...

