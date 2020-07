Metalmeccanico, dall’1 agosto in vigore due nuovi contratti collettivi (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° agosto entrano in vigore due nuovi contratti collettivi siglati da Conflavoro Pmi, Fesica Confsal e Confsal, denominati “Metalmeccanico Artigianato” e “Addetti all’Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti”. I due Ccnl – migliorativi rispetto ai precedenti – sostituiscono il passato contratto “Metalmeccanico Industria e Artigianato” che disciplinava globalmente i due settori. Le aziende che applicano quest’ultimo contratto, qualora non avessero già ottemperato in tal senso, dovranno conformarsi al nuovo accordo in base al proprio comparto di appartenenza.“Era tra le nostre priorità dedicare maggiore peso specifico a questi due settori ... Leggi su ilcorrieredellacitta

