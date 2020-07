Metal Gear Solid: Luca Marinelli come Solid Snake in un film? L'opinione di Hideo Kojima convince anche BossLogic (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo quanto riferito, un film di Metal Gear Solid come adattamento al videogioco, è attualmente in cantiere e il creatore Hideo Kojima ha in mente un attore se il progetto vedrà finalmente la luce. Secondo lui, Luca Marinelli sarebbe perfetto perché sarebbe "l'immagine sputata" di Solid Snake.Sin dal primo gioco Metal Gear, pubblicato in Giappone nel 1987 prima di diventare successivamente un grande successo internazionale sul NES, il personaggio di Solid Snake è stato il protagonista principale della serie ed è stato ampiamente ispirato da Kurt ... Leggi su eurogamer

SpikeItalia : “Se indossasse una bandana sarebbe una copia perfetta di Solid Snake!” #LucaMarinelli #MetalGearSolid - MangaForevernet : ? Metal Gear Solid V - scoperto un nuovo finale dopo 5 anni ? ? - Eurogamer_it : Luca Marinelli nei panni di Solid Snake in un film di #MetalGearSolid? - RBcasting : Hideo Kojima su Luca Marinelli, 'sarebbe un perfetto Solid Snake'. Kojima ha rivelato che vedrebbe molto bene l'att… - Nextplayer_it : Metal Gear Solid: Secondo Kojiima Luca Marinelli è perfetto per il ruolo di Solid Snake. -