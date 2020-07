Mercedes Classe S - La prima volta degli airbag posteriori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come tradizione le impone, la nuova serie della Mercedes Classe S porterà al debutto numerosi dispositivi tecnologici destinati a lasciare il segno nell'industria dell'auto. E dopo aver approfondito la tematica dell'infotainment e dell'interfaccia utente con la presentazione del sistema My Mbux, la Casa di Stoccarda ha lasciato trasparire nuovi dettagli sul conto della prossima ammiraglia: quelli legati alla sicurezza. Uno dei cavalli di battaglia della Sonderklasse, dai tempi dell'airbag del 1981 e dell'Esp del 1995.airbag posteriori e Impulse Side. Il nuovo modello, che verrà svelato a settembre e andrà in vendita tra fine 2020 e inizio 2021, terrà a battesimo due ulteriori prime mondiali in questo campo: gli airbag posteriori e il Pre-Safe ... Leggi su quattroruote

HDmotori : RT @HDmotori: Mercedes Classe T: primo teaser del nuovo van compatto | Sarà anche elettrico - Notiziedi_it : Nuovo Mercedes-Benz Classe T: il city van compatto ideale per lavoro e tempo libero - trasportareoggi : Una nuova… Classe per Mercedes - infoiteconomia : Mercedes: in arrivo la nuova Classe T - infoiteconomia : Mercedes Classe S: airbag frontali anche dietro -