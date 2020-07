Mercato Inter, concorrenza per Ginter: sfida con Atletico Madrid e Chelsea (Di mercoledì 29 luglio 2020) I Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Kicker, sul giocatore ci sarebbero anche Atlético Madrid e Chelsea. Leggi su interdipendenza

Gazzetta_it : #Conte contento, accordo ai dettagli: #Sanchez resta all'Inter anche la prossima stagione - Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - FBiasin : Giocatori associati all’#Inter negli ultimi due mesi: tutti. Giocatori non associati all’#Inter negli ultimi due m… - passione_inter : DIRETTA - Quanto vale il secondo posto, bomba Messi e il calciomercato - - AndryDipi92 : Manca Sergej. Indizio mercato? ?? #Inter -