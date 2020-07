Meloni si scaglia contro Conte: “Su stato di emergenza dice menzogne, sono scioccata” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il Governo?”. Così, su Twitter, la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla proroga dello stato di emergenza a causa del Covid. sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una ... Leggi su sportface

