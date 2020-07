Meloni scatenata: “Ridicoli! Dovevate salvare gli italiani non gli immigrati” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giorgia Meloni, dopo il voto del Senato che ha dato il via libera alla proroga dello stato di emergenza, si scaglia duramente contro il governo. Giorgia Meloni, leader indiscussa del centrodestra per tutti i sondaggisti, smette i panni vestiti ultimamente di politica pacata e torna ad essere la ‘tigre’ di sempre. «Questo non è un governo che subisce l’ondata migratoria. Questo è un governo che ha contribuito alla sanatoria dei clandestini e degli immigrati irregolari». La leader di Fratelli d’Italia lo dice alTg4, ricordando i giorni del famoso decreto Rilancio, con il quale si dovevano salvare i posti di lavoro. E invece? «Si sono dedicati alla sanatoria degli immigrati». «Che segnale abbiamo dato all’altra parte del Mediterraneo? – ... Leggi su chenews

FilippoCarmigna : 'È normale che pensino che sia matto'. Meloni scatenata, umilia Conte in pubblica piazza - CPapasergio : Mentre #Conte è in #Europa alottare per #Italia queste 2 cafone cosa fanno? Pagliacce non siete all'altezza del PdC… - Cane1956 : RT @_DAGOSPIA_: DANDOLO FLASH! ADDIO PAPEETE, QUEST'ANNO LA SPIAGGIA SOVRANISTA E' IL TWIGA: MELONI SCATENATA - _DAGOSPIA_ : DANDOLO FLASH! ADDIO PAPEETE, QUEST'ANNO LA SPIAGGIA SOVRANISTA E' IL TWIGA: MELONI SCATENATA… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni scatenata Meloni scatenata: "Ridicoli! Dovevate salvare gli italiani non gli... CheNews.it Al Cus Cagliari il portiere Fabio Toro e altri nove giocatori

Cus Cagliari scatenato sul mercato. Il direttore sportivo Andrea Vargiu ha praticamente chiuso la campagna acquisti. Il grande colpo è il portiere Fabio Toro, sicuramente di categoria superiore. Nella ...

Giorgia Meloni scivola su “Imagine” di John Lennon: «Tra le principali canzoni della musica italiana»

Chiara Ferragni si cimenta in un ballo scatenato di fianchi: un super tremolio delle natiche che appare alquanto sospetto visti i trascorsi di ballo della Ferragni: ma c’è… Leggi ...

Cus Cagliari scatenato sul mercato. Il direttore sportivo Andrea Vargiu ha praticamente chiuso la campagna acquisti. Il grande colpo è il portiere Fabio Toro, sicuramente di categoria superiore. Nella ...Chiara Ferragni si cimenta in un ballo scatenato di fianchi: un super tremolio delle natiche che appare alquanto sospetto visti i trascorsi di ballo della Ferragni: ma c’è… Leggi ...