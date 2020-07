Meloni sbraita contro Conte: 'I sacrifici fatti per il Covid resi vani dalla vostra furia immigrazionista' (Di mercoledì 29 luglio 2020) "Deriva liberticida", "pazzi irresponsabili", "furia immigrazionista". Questi i termini usati da Giorgia Meloni nel suo discorso alla Camera, in cui ha accusato Conte di voler conservare il potere e ... Leggi su globalist

globalistIT : Meloni sbraita contro Conte: 'I sacrifici fatti per il Covid resi vani dalla vostra furia immigrazionista' - bulvan1 : @GiorgiaMeloni La jena urlatrice o burlatrice #Meloni sbraita cose sconnesse. Nessuno capisce, ma fa effetto soprattutto sui memolabili. - Carlaa_caa : @AgenziaVISTA ?????? per favore uscite il video di Conte che ride mentre la Meloni sbraita. Grazie. - helis94 : La Meloni che sbraita quando basterebbe che Beppe le dicesse 'ciao giorgia' e si ritroverebbe con la bava alla bocca peggio della Bern1n1 - gigi52335676 : #Camera La Meloni non parla. La Meloni urla,strepita, sbraita e sproloquia. Più cacofonica di un branco di iene. #29luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni sbraita Il centrodestra avvisa Conte: "Non agiremo al buio" ilGiornale.it Per Salvini oggi 'lacrime e sangue' fanno rima con olio e mozzarella

“Che, lo hai visto Salvini oggi…quanto sta a rosicà. Fosse stato pe lui, saremmo dovuti rimanè senza ‘na lira, scusa il francese, con le pezze ar culo. E invece Conte, Conte è stato bravo, e questo je ...

Per Matteo Renzi è inaccettabile la caccia ai Benetton

Roma, 16 lug. (askanews) – “Giusto accertare le responsabilità sul ponte, ma non puoi individuare in una famiglia il nemico, come hanno fatto Lega e 5Stelle. La caccia al capro espiatorio è inaccettab ...

“Che, lo hai visto Salvini oggi…quanto sta a rosicà. Fosse stato pe lui, saremmo dovuti rimanè senza ‘na lira, scusa il francese, con le pezze ar culo. E invece Conte, Conte è stato bravo, e questo je ...Roma, 16 lug. (askanews) – “Giusto accertare le responsabilità sul ponte, ma non puoi individuare in una famiglia il nemico, come hanno fatto Lega e 5Stelle. La caccia al capro espiatorio è inaccettab ...