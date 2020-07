Meloni durissima contro Conte | non ti frega niente della salute | vuoi solo fare quello che ti parevideo

Meloni durissima contro Conte: non ti frega niente della salute, vuoi solo fare quello che ti pare(video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Intervento durissimo di Giorgia Meloni alla Camera sulla proroga dello stato d’emergenza. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato di decisione grave sulla proroga, tassello di una “deriva liberticida” messa in campo con la scusa del virus. Meloni ha ricordato che in Europa in tutti i paesi lo stato d’emergenza è cessato. Perché l’Italia deve dare poteri speciali al governo Conte? “Cari amici della sinistra – ha detto Meloni – nell’Ungheria del temibile Orban lo stato d’emergenza è stato revocato un mese e mezzo fa”. L’Italia – ha chiesto – è messa peggio delle altre nazioni europee? Allora la questione va argomentata in Parlamento su basi scientifiche. Segnale pericoloso per ... Leggi su secoloditalia

Le critiche dell’opposizione in seguito al prolungamento dello stato di emergenza nel nostro Paese non sono andate giù al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Matteo Salvini e Giorgia Meloni ave ...

“Senza l’emergenza non c’è lo stato di emergenza. Lei sta mentendo all’Italia, lei sta dicendo bugie”. Con queste parole Matteo Salvini ha attaccato il premier Giuseppe Conte, intervenuto al Senato su ...

