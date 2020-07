Meloni al governo: «Ridicoli, dovevate salvare gli italiani, avete pensato solo agli immigrati» (Di mercoledì 29 luglio 2020) «Questo non è un governo che subisce l’ondata migratoria. Questo è un governo che ha contribuito alla sanatoria dei clandestini e degli immigrati irregolari». Giorgia Meloni, alTg4, ricorda i giorni del famoso decreto Rilancio, con il quale si dovevano salvare i posti di lavoro. E invece? «Si sono dedicati alla sanatoria degli immigrati». Meloni «Chiunque viene non viene controllato» «Che segnale abbiamo dato all’altra parte del Mediterraneo? Il segnale che qui arrivi e ti danno anche la regolarizzazione. Sono abbastanza Ridicoli anche per questo», continua la leader di Fdi. «Il governo da una parte multa i commercianti che sono disperati, dall’altra ... Leggi su secoloditalia

