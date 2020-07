Melanie C: Ad ottobre 2020 il nuovo album (Di mercoledì 29 luglio 2020) Melanie C o meglio conosciuta Sporty Spice delle Spice Girls ha appena pubblicato il terzo singolo “In and Out Of Love“, brano che arriva dopo la pubblicazione dei precedenti “Who I Am” e “Blame It On Me” e ora ha annunciato tramite i proprio canali social anche la data di uscita del suo ottavo album da solista. Il nuovo album che doveva essere già rilasciato è stato slittato a causa della pandemia da coronavirus. Melanie C così ha parlato del suo nuovo album, attraverso il suo account Twitter: “Sono incredibilmente entusiasta di annunciare che il mio omonimo nuovo album uscirà il 2 ottobre”. L’album è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

