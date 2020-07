Mediterraneo: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel 1991 è uscito nei Cinema il Film Mediterraneo, diretto dal Regista Gabriele Salvatores. Un manipolo di soldati italiani ha l’ordine di presidiare un’isola greca, apparentemente deserta. Ha vinto un premio ai Premi Oscar, ha vinto un premio ai Nastri d’Argento, ha vinto 3 David di Donatello. Leggi anche: Turnè: Recensione, Cast, Trama Mediterraneo: Film Quinto film di Gabriele Salvatores, terzo di successo, dopo Marrakesh Express e Turné. Il film, pur essendo ambientato durante la Seconda Guerra, è un messaggio di nonviolenza, una sorta di riflessione a tutti i tipi di guerre, sia nere, sia rosse. Curioso, ma non casuale, è il fatto che nello stesso anno in cui fu girato il film ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

CIALCUNAM : 'Cuadernos Americanos' non è solo per la Nostra America, condividiamo la seguente recensione in Dal Mediterraneo ag… - Geopoliticainfo : RT @LorenzoZacchi: Saggio che ha il merito di concentrarsi sulla prospettiva italiana nello scenario libico La crisi dell'ordine internazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediterraneo Recensione Recensione di “Il Grifo e il Leone” (A. Musarra, Laterza 2020) Ondamusicale The King of Mortadella nel cast di Avanti un altro 2021? Il "Re della Mortazza", così chiamato per la sua passione per il gustoso...

Primo Episodio ore 14.10 Nuovo appuntamento oggi, domenica 26 luglio 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Cinta convince i genitori a... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incon ...

Per le antiche strade

In questo prezioso volume, Salvatore Dalia, docente, già autore di Scoprire Palermo: Guida alla città moderna Ottocento-Novecento del 1999, una guida accurata sulla città negli ultimi due secoli, prop ...

Primo Episodio ore 14.10 Nuovo appuntamento oggi, domenica 26 luglio 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Cinta convince i genitori a... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incon ...In questo prezioso volume, Salvatore Dalia, docente, già autore di Scoprire Palermo: Guida alla città moderna Ottocento-Novecento del 1999, una guida accurata sulla città negli ultimi due secoli, prop ...