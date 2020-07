Mediterraneo, Gabriele Salvatores: "Il mio è un film pieno di incongruenze" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Durante una recente intervista a proposito di Mediterraneo Gabriele Salvatores ha dichiarato: 'Il mio è un film pieno di incongruenze.' Gabriele Salvatores fuggì in India per non aspettare i risultati del botteghino di Mediterraneo: in un'intervista recente ha definito il film come "pieno di incongruenze". Il regista arrivò perfino a ritirare l'oscar, almeno secondo quanto da lui riferito, "con gran senso di colpa". Il regista ha dichiarato durante l'intervista: "Gli italiani non sono brava gente. Questa è stata una delle questioni più dibattute all'uscita del film. Ma io non sono d'accordo. Non ho mai ... Leggi su movieplayer

