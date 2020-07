Mediterraneo e l'Oscar che scandalizzò due critici americani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mediterraneo fu criticato aspramente, specialmente all'estero, e quando vinse l'Oscar come miglior film straniero scandalizzò due celebri critici americani. A proposito di Mediterraneo, i critici cinematografici statunitensi Roger Ebert e Gene Siskel intervistati da Oprah nel 1986, durante una puntata del celebre The Oprah Winfrey Show, Hanno rivelato di aver abbandonato la sala durante una proiezione privata del film di Gabriele Salvatores. Quando la pellicola vinse l'Oscar per il miglior film straniero nel 1992, concludendo la cosiddetta "trilogia della fuga", i due critici hanno confessato che giurano di non vederlo comunque a causa del terribile spettacolo a cui avevano assistito durante la prima visione. La pellicola di ... Leggi su movieplayer

