Mediterraneo: cast e location del film di Gabriele Salvatores (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Mediterraneo, film del 1991, diretto da Gabriele Salvatores, con Diego Abatantuono, Claudio Bigagli e Giuseppe Cederna, ispirato e liberamente tratto dal romanzo Sagapò di Renzo Biasion, che nel 1992 vinse il premio Oscar come miglior film straniero. Ma qual è il cast completo del film Mediterraneo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Diego Abatantuono: Sergente Maggiore Nicola Lorusso Claudio Bigagli: Tenente Raffaele Montini Giuseppe Cederna: Antonio Farina Ugo Conti: Luciano Colasanti Claudio Bisio: Corrado Noventa Gigio Alberti: Eliseo Strazzabosco Antonio Catania: Tenente Carmelo La ... Leggi su tpi

POPCORNTVit : 'Mediterraneo', qualche curiosità sul film premio Oscar con Diego Abatantuono -

Ultime Notizie dalla rete : Mediterraneo cast

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 29 luglio, con il film Mediterraneo del 1991: la trama e il cast della pellicola di Salvatores Da non perdere questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, ...Il film di Gabriele Salvatores vincitore dell'Oscar va in onda mercoledì 29 luglio in prima serata su Italia 1: ecco come vederlo in streaming su Mediaset Play Mediterraneo va in onda mercoledì 29 lug ...