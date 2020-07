‘Me devi dà i soldi, te ammazzo, ve brucio casa’. Calci e pugni alla porta per avere il denaro per la droga, estorce alla famiglia della moglie 10.000 euro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Diecimila euro: questa la somma che un 48enne romano ha estorto, dietro violenze e minacce nel corso degli anni alla moglie e alla sua famiglia. Andavano a finire tutti nella droga i soldi ricevuti, così come ha raccontato la suocera agli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Primavalle intervenuti, dietro sua richiesta al NUE, quando nel pomeriggio di ieri D.S.S, ha iniziato a sferrare Calci e pugni alla porta d’ingresso della sua abitazione, pretendo per l’ennesima volta soldi e minacciandola: “Me devi da i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

