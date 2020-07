Mazzoni: “Fiscalità di vantaggio tema da portare ai tavoli di Bruxelles” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La leva fiscale è un aiuto incentivante, il fondo perduto non stimola l’iniziativa individuale. Ha senso solo se serve a rispondere all’emergenza e, dunque, per un periodo breve”. A dichiararlo Erminia Mazzoni, capolista di Campania Libera alle prossime elezioni regionali, che prosegue: “Oggi i tempi sembrano maturi, viste le recenti dichiarazioni del sottosegretario Castelli e del ministro Provenzano, per attivare la procedura di notifica alla commissione UE ex art. 108, paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, e chiedere l’autorizzazione all’adozione di norme fiscali specifiche per alcuni territori. Il tema della fiscalità di vantaggio – continua Mazzoni – è stato ... Leggi su anteprima24

