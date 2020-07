Mattino: E’ il giorno di Osimhen al Napoli (e dell’annuncio). 55 milioni a rate fino al 2023 più Karnezis (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ fatta per Victor Osimhen. Il Mattino conferma quanto scritto anche da altri quotidiani. L’annuncio del passaggio dell’attaccante del Lille in azzurro arriverà oggi, salvo clamorosi imprevisti. In un colloquio avvenuto ieri tra Giuntoli e l’agente del nigeriano sono stati chiariti gli ultimi dettagli. “Il più grande investimento dell’era De Laurentiis diventerà realtà oggi: ieri Giuntoli, D’Avila e D’Amico hanno parlato per circa 30 minuti per definire una serie di dettagli di poco conto. Ma il sì di Victor Osimhen al Napoli era già nel cassetto da diverse settimane. L’intesa con lui è totale ed è vecchia di giorni: quasi 3 milioni di euro netti a stagione più una serie di bonus non di ... Leggi su ilnapolista

Chiariello_CS : RT @napolista: Mattino: E’ il giorno di Osimhen al Napoli (e dell’annuncio). 55 milioni a rate fino al 2023 più Karnezis Ieri Giuntoli, D’A… - napolista : Mattino: E’ il giorno di Osimhen al Napoli (e dell’annuncio). 55 milioni a rate fino al 2023 più Karnezis Ieri Giun… - FabioPace99 : Dal Salmo 58 Io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio rifugio… - CiaoKarol : Preghiera del mattino al Signore Gesù – 29 Luglio 2020 Rivestimi della tua bellezza, Signore, e fa’ che nel corso… - michele83 : @EmanuelaSono E fiore di buon mattino con una frase ogni giorno diversa -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino giorno Roma, fugge dal ristorante per non pagare la pizza: si ferisce scavalcando e muore Il Mattino Panche, tavoli e ombrelloni spariti dal parco di via Sografi

L’area verde è stata concessa dal Comune al pub Birrolandia per un plateatico Arredi in comodato d’uso al locale, saranno sostituiti con strutture in plastica Il parchetto di via Sografi da qualche se ...

Orario estivo Uffici aperti solo al mattino

Apertura pomeridiana al pubblico sospesa fino alla fine di agosto, per gli uffici comunali di Colle. I servizi urgenti di stato civile (atti di nascita, di morte e di matrimonio) saranno garantiti nei ...

L’area verde è stata concessa dal Comune al pub Birrolandia per un plateatico Arredi in comodato d’uso al locale, saranno sostituiti con strutture in plastica Il parchetto di via Sografi da qualche se ...Apertura pomeridiana al pubblico sospesa fino alla fine di agosto, per gli uffici comunali di Colle. I servizi urgenti di stato civile (atti di nascita, di morte e di matrimonio) saranno garantiti nei ...