Massimo Galli: «Chi parla di virus morto è una minoranza rumorosa di colleghi buonisti» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il botta e risposta tra medici e virologi continua a spron battuto. Le polemiche a distanza non si sono spente, anzi si sono rinvigorite dopo il convegno al Senato di lunedì scorso proprio sul Covid. E da quel giorno continuano le punzecchiatura, in particolare tra Massimo Galli e Alberto Zangrillo. Ieri sera, nei salotti televisivi, è andato in scena l’ennesimo round di questa atavica battaglia tra chi sostiene che l’emergenza sia superata e chi, invece, parla di situazione ancora non positiva a causa dei numerosi focolai presenti da Nord a Sud. LEGGI ANCHE > I medici del convegno in Senato sul Covid: «Galli offensivo contro chi si è impegnato più di lui nella pandemia» «I pochi buonisti che continuano a fare rumore devono farsi una ... Leggi su giornalettismo

HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Da incontro Lega messaggio pericoloso' - Corriere : Galli e i «negazionisti»: «Al convegno frasi pericolose, nessuno titolato a parlare» - La7tv : #inonda Convegno dei 'negazionisti', il prof. Massimo #Galli: 'Una minoranza rumorosa di colleghi porta avanti tesi… - winxinpensione : RT @riktroiani: Prof. Massimo #Galli: 'Non è vero che non sia stata smentita la tesi di #Zangrillo. Ci sono ancora focolai, e ancora person… - giornalettismo : Massimo #Galli spiega: 'Non si può parlare di virus clinicamente morto se ci sono ancora decessi'. E su chi afferma… -