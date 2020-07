Massara: “Rinnovo Ibra? Ci vediamo tutti i giorni con lui e stiamo parlando con Raiola” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Prima della sfida contro la Sampdoria, il direttore sportivo del Milan Frederic Massara ha parlato a Sky Sport del futuro di Zlatan Ibrahimovic. “Ci vediamo tutti i giorni con Ibra e stiamo parlando con Raiola. Vogliamo discutere serenamente e lontani dai riflettori. Ci sono tante cose da valutare: lo spirito di Ibra, la sua voglia di proseguire in questa bellissima avventura che è stata in questo girone di ritorno estremamente positiva. Siamo tutti felicissimi, lui per primo, di aver dimostrato tutto il suo valore”. Più difficile il rinnovo di Donnarumma o di Ibrahimovic? “Sono situazioni evidentemente diverse, per motivi differenti presentano particolarità. Su ... Leggi su ilnapolista

susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Massara: 'Raiola? Ci stiamo parlando, se è più difficile il rinnovo di Ibra o di Donnarumma? Sono situazioni di… - Lele070814 : RT @DiMarzio: #Milan, #Massara: 'Fiducioso per i rinnovi di #Ibra e #Donnarumma' - napolista : Massara: “Rinnovo Ibra? Ci vediamo tutti i giorni con lui e stiamo parlando con Raiola” Il ds del Milan a Sky Sport… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Massara: 'Raiola? Ci stiamo parlando, se è più difficile il rinnovo di Ibra o di Donnarumma? Sono situazioni di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Massara: 'Raiola? Ci stiamo parlando, se è più difficile il rinnovo di Ibra o di Donnarumma? Sono situazioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Massara “Rinnovo PSG, ufficiale l'addio di Buffon: non rinnoverà ma continuerà a giocare Il Romanista