Massara: “Ibra è felicissimo. Stiamo parlando per il rinnovo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della gara di Marassi contro la Sampdoria: Con la permanenza di Pioli, Ibra può rinnovare: “Ci vediamo tutti i giorni con Ibra. Stiamo parlando con Raiola, vogliamo discutere serenamente e lontani dai riflettori. Ci sono tante cose da valutare, anche lo spirito di Ibra di proseguire in questa bellissima avventura che è stata estremamente positiva. Siamo tutti felicissimi e anche lui lo è”. Anche Donnarumma chiede il rinnovo:“Sono situazioni diverse, che per motivi differenti presentano delle particolarità. Ma vogliamo trovare una soluzione positiva per entrambi e anche per noi. Donnarumma il contratto ce l’ha, ma va trovata un’intesa per costruire un futuro insieme. Su Ibra, ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Milan, Massara sui rinnovi di Ibra e Donnarumma: 'Siamo fiduciosi' - Danielee1899 : RT @MilanNewsit: Massara a Sky: 'Rinnovi Ibra-Donnarumma, tempistiche diverse ma siamo fiduciosi. Anche per Calha discussioni in corso' htt… - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Massara a Sky: 'Rinnovi Ibra-Donnarumma, tempistiche diverse ma siamo fiduciosi. Anche per Calha discussioni in corso' htt… - GiacomoManini : #Rebic x #Ibra con la complicità di una difesa statica che resta a guardare. Lo svedese sta piazzando tasselli evid… - ArthurRichmon17 : RT @MilanNewsit: Massara a Sky: 'Rinnovi Ibra-Donnarumma, tempistiche diverse ma siamo fiduciosi. Anche per Calha discussioni in corso' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Massara “Ibra Conti, giornata calda: summit tra Atalanta e agente Pianeta Milan