Mascherine di nuovo obbligatorie. Ecco il motivo dell’ordinanza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Torna l'obbligo di mascherina all'aperto nel Comune di Cicciano, nel Nolano. Una decisione che potrebbe estendersi ad altri centri e che nasce sulla scia di quanto deciso a Capri, dove il sindaco ha reso nuovamente la mascherina obbligatoria anche se solo nei fine settimana, all'aperto. Il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, spiega il perché della decisione: "Considerato che si sta sottovalutando un problema serio ancora di strettissima attualità , visto e considerato che di sera soprattutto sul nostro territorio sto ricevendo segnalazioni di mancato distanziamento sociale e mancanza assoluta di Mascherine, visto e considerato gli ultimi eventi che stanno caratterizzando panico sul tutto il territorio , ho ritenuto opportuno emettere nuova ordinanza con decorrenza immediata di obbligo di Mascherine anche all’aperto con ... Leggi su howtodofor

s_parisi : Lavorare tutti di più, in modo nuovo, mettendo al centro prestazioni non cartellino. Riaprire subito le scuole con… - tusciaweb : Giappone, al posto delle mascherine si utilizzeranno gli ombrelli Tokyo – Un nuovo protocollo di sicurezza in G… - alcinx : RT @Open_gol: Coronavirus, nuovo show di Sgarbi alla Camera: «Non prendiamo per il cu*o i bambini sulle mascherine». Seduta sospesa. Il v… - zazoomblog : Coronavirus nuovo show di Sgarbi alla Camera: «Non prendiamo per il cuo i bambini sulle mascherine». Seduta sospes… - Open_gol : Coronavirus, nuovo show di Sgarbi alla Camera: «Non prendiamo per il cu*o i bambini sulle mascherine». Seduta sospe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine nuovo Amazon apre lo store delle mascherine, nuovo shopping contro il Coronavirus InvestireOggi.it Coronavirus, in Spagna oltre 1.153 contagi: record dal 2 maggio. Nuovi focolai anche in Germania

I nuovi contagi da coronavirus in Spagna sono stati 1.153 nelle ultime 24 ore. Cinque i morti, secondo i dati del ministero della Salute iberico. È il numero più alto dal 2 maggio, quando furono regis ...

Coronavirus, un nuovo positivo in città, Ciarapica rassicura: "Comune e Asur vigili, ma tenere alta la guardia"

l'uso delle mascherine e degli igienizzanti) perché purtroppo il rischio è sempre dietro l’angolo. L'amministrazione proseguirà a fare la sua parte sul fronte dei controlli. Il senso di responsabilità ...

I nuovi contagi da coronavirus in Spagna sono stati 1.153 nelle ultime 24 ore. Cinque i morti, secondo i dati del ministero della Salute iberico. È il numero più alto dal 2 maggio, quando furono regis ...l'uso delle mascherine e degli igienizzanti) perché purtroppo il rischio è sempre dietro l’angolo. L'amministrazione proseguirà a fare la sua parte sul fronte dei controlli. Il senso di responsabilità ...