“Mascherine a scuola? Non prendiamo per il c*** i bambini”, Sgarbi sbotta in commissione Cultura. E la seduta viene sospesa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le mascherine a scuola? Sono “una presa per il c*** per i bambini“. Così il deputato Vittorio Sgarbi in commissione Cultura alla Camera, rivolgendosi al commissario Domenico Arcuri durante l’audizione per l’avvio dell’anno scolastico. Dopo aver invitato il critico d’arte a un linguaggio più consono, il presidente Luigi Gallo (M5s) prova a sospendere la seduta, ma Sgarbi sbotta: “c*** è nella lingua italiana”. E continua: “Vaff****** è lo slogan della forza politica che lei rappresenta – continua – Siete andati al governo con quello slogan e ora rompete il ca*** sulle parole?”. La scena va avanti per meno di un minuto, poi la ... Leggi su ilfattoquotidiano

