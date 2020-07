Marverl's Avengers: confermato l'arrivo di Occhio di Falco dopo il lancio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Durante il War Table dedicato a Marverl's Avengers, gli sviluppatori hanno annunciato il primo dei tanti eroi che saranno disponibile dopo il lancio del gioco.Moltissimi fan avevano chiesto a gran voce l'arrivo di Occhi di Falco e a quanto pare sono stati accontentati, infatti durante la conferenza gli sviluppatori hanno annunciato il nuovo eroe sarà disponibile come contenuto post-lancio, ovviamente con un set di abilità e missioni dedicate."Marvel's Avengers inizia durante l'A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un ... Leggi su eurogamer

