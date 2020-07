Martina morì in hotel a Maiorca. "Non scappava da uno stupro" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tiziana Paolocci La sentenza sull'assoluzione dei due imputati ventenni. La studentessa non cadde dal balcone fuggendo da loro Sono passati quasi nove anni. Ma la morte di Martina Rossi e il caso giudiziario a essa legato continuano a far discutere. Ieri è arrivata la motivazione della sentenza d'Appello che il 9 giugno scorso ha assolto Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, condannati in primo grado a sei anni di reclusione per la morte della ventenne genovese, studentessa di Architettura a Milano, che il 3 agosto 2011 perse la vita precipitando da un balcone al quinto piano dell'hotel Santa Ana di Cala Mayori, di Maiorca. Per l'accusa Martina cadde dal terrazzo mentre cercava di sfuggire a un tentativo di stupro, di cui sarebbero stati responsabili i due imputati. ... Leggi su ilgiornale

