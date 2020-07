Martedì 28 Luglio 2020 – 245ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 29 luglio 2020) seduta Ora inizio: 16:38 A conclusione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza Covid-19, l’Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione di maggioranza che al primo punto impegna il Governo a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre (v. testo 2 nell’allegato al resoconto stenografico) Il Presidente del Consiglio Conte ha informato che, in vista della scadenza dello stato di emergenza, deliberato il 31 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri, concluso poche ore fa, ha discusso l’eventuale proroga dello stato di emergenza, prevista dal codice di protezione civile. Essa costituisce il presupposto per l’attivazione di poteri volti ad affrontare la situazione con tempestività ed efficacia, il più ... Leggi su udine20

