Maria Elena Boschi sulla foto in barca: "Contro di me anni di odio" (Di mercoledì 29 luglio 2020) La domanda della giornalista del Corriere della Sera è diretta: “Era proprio opportuno postare quella foto della gita in barca a Ischia in un periodo in cui gli italiani se la passano così male?”. Maria Elena Boschi replica di essere “oggetto dell’odio dei leoni da tastiera da anni”. L’ex ministro delle Riforme, oggi esponente di punta di Italia Viva, glissa sull’opportunità e sulla convenienza di immagine di quello scatto, ma segnala la campagna di odio nei suoi confronti (prendendosela con l’alleato M5S) e fa notare che molte iniziative sociali che l’hanno vista protagonista negli ultimi tempi non hanno avuto altrettanta risonanza.“Se fosse capitato ... Leggi su huffingtonpost

