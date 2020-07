Maria Elena Boschi spiega la foto in barca a Ischia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Intervistata da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, oggi Maria Elena Boschi parla della foto in barca a Ischia scattata da Lorenzo Crea, pubblicata su Instagram e poi rimossa in cui ci sono anche Luciano Nobili e Gennaro Migliore: Era proprio opportuno postare quella foto della gita in barca a Ischia in un periodo in cui gli italiani se la passano così male? Ha visto quanti hater l’hanno attaccata? dei leoni da tastiera da anni. Se fosse capitatoame quello che sta succedendo a Rocco Casalino le squadre social dei Cinque Stelle — che un tempo Casalino guidava — mi avrebbero insultato per giorni. Noi non abbiamo mai ripagato con la stessa moneta chi ci ha aggredito mediaticamente. Siamo ... Leggi su nextquotidiano

LegaSalvini : Matteo Salvini contro la Boschi: 'Lampedusa collassa ma la sinistra preferisce divertirsi in motoscafo a Ischia'. - LegaSalvini : DAGOSPIA: QUANDO UN POLITICO DICE AVERE IL POLSO PER IL PAESE REALE. SÌ, PER FARLO INCAZZARE! MENTRE MIGLIAIA DI PE… - HuffPostItalia : Italia Viva difende la foto in barca: 'Su Maria Elena Boschi sempre polemiche sessiste' - clikservernet : Maria Elena Boschi spiega la foto in barca a Ischia - 57Davide : RT @di_meb: La proposta di legge di @ItaliaViva per istituire una commissione di inchiesta sulle #fakenews è appena passata alla Camera. Or… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Elena Maria Elena Boschi spiega la foto in barca a Ischia next Impiantato all’Aou Senese il primo elettro-catetere per NMS compatibile con risonanza magnetica d’Italia

Effettuato a Siena, al policlinico Santa Maria alle Scotte, il primo impianto in Italia di un elettro-catetere per neuro-modulazione sacrale (NMS), compatibile con risonanza magnetica. L’intervento, e ...

Il Sindaco Festa a “Aperirpino in Vicolo”

Domenica sera 26 luglio, nel cuore della Città, la Condotta Slow Food Avellino, ha organizzato per i propri soci un “aperitivo”’davvero molto particolare da incuriosire il primo cittadino Gianluca Fes ...

Effettuato a Siena, al policlinico Santa Maria alle Scotte, il primo impianto in Italia di un elettro-catetere per neuro-modulazione sacrale (NMS), compatibile con risonanza magnetica. L’intervento, e ...Domenica sera 26 luglio, nel cuore della Città, la Condotta Slow Food Avellino, ha organizzato per i propri soci un “aperitivo”’davvero molto particolare da incuriosire il primo cittadino Gianluca Fes ...