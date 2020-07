Maria Elena Boschi: “Le foto in barca? Sono oggetto dell’odio dei leoni da tastiera da anni” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Sono oggetto dell’odio dei leoni da tastiera da anni”. Così Maria Elena Boschi replica agli attacchi subiti dopo la foto postata una settimana fa dal giornalista Lorenzo Crea che ritrae lei e altri parlamentari durante una gita in barca a Ischia. “Non ho postato io la foto che ha suscitato tanti attacchi”, ricorda la deputata renziana in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “Sono arrivata in aliscafo e Sono rimasta due giorni, trascorrendo qualche ora ospite di un amico parlamentare del Pd sulla sua barca”. Boschi quindi non ritiene inopportuno quello scatto, come chiede il CorSera: ... Leggi su ilfattoquotidiano

