Maria Elena Boschi: «L’attacco per le foto in barca? Contro di me leoni da tastiera» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Conversazione con l’ex ministra, oggi capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati: «Il Recovery Fund? Il Parlamento può e deve essere coinvolto. Vorrei vedere meno post su Facebook e più decreti attuativi». Leggi su corriere

