Maria Elena Boschi foto barca: «Contro di me leoni da tastiera», poi la stoccata a Rocco Casalino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Maria Teresa Meli de ‘Il Corriere della sera’ non fa troppi giri di parole, la domanda a Maria Elena Boschi è diretta: “Era proprio opportuno postare quella foto della gita in barca a Ischia in un periodo in cui gli italiani se la passano così male?”. Il capogruppo di Italia viva alla Camera non si è tirata indietro: «Sono oggetto dell’odio dei leoni da tastiera da anni», ha risposto la 39enne decisa, spiegando di essere abituata ormai agli attacchi sui social. La deputata ha colto addirittura la palla la balzo, lanciando una frecciatina ai pentastellati. «Se fosse capitato a me quello che sta succedendo a Rocco Casalino le squadre ... Leggi su urbanpost

