Marcia, Palmisano e Stano allo stage di Roccaraso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Prosegue l’attività di preparazione per i Marciatori con Antonella Palmisano, bronzo nella 20 km ai Mondiali di Londra 2017 e agli Europei di Berlino 2018, e Massimo Stano, recordman italiano della distanza al maschile, presenti allo stage di Roccaraso. Le punte di diamante della Marcia italiana continuano gli allenamenti dopo il test di domenica scorsa a Castelporziano affrontato come una vera e propria simulazione di gara nel rispetto delle attuali normative. In azione nel test anche Francesco Fortunato, insieme ai cinquantisti compagni di club Marco De Luca e Andrea Agrusti, tutti convocati al raduno che coinvolgerà inoltre Michele Antonelli, Teodorico Caporaso e Mariavittoria Becchetti, nel periodo compreso fra il 3 e il 30 agosto. Intanto ... Leggi su sportface

