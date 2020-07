Mara Venier furiosa: la regina della Domenica perde le staffe con un hater (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mara Venier è uno dei personaggi televisivi più schietti e diretti, anche con gli utenti del web. In diverse occasioni la conduttrice non ha esitato a rispondere a tono ai commenti peggiori e, nelle ultime ore, ha fatto il giro della rete un suo botta e risposta con un hater. Mara Venier è stata alla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Mara Venier la sua risposta agli hater spiazza tutti: la replica - #Venier #risposta #hater #spiazza - Notiziedi_it : “A 70 anni copriti”, “Perché non vai affan….o”, battibecco social tra Mara Venier e un follower - m4rry_th3_n1ght : RT @MicheleSpione1: Mara venier show sotto un post dedicato a lei di @trash_italiano #domenicain - LaMammaN1 : - infoitcultura : Stop a Domenica In, dal 2 agosto arriva Francesca Fialdini al posto di Mara Venier su Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Mara Venier non ci sta. Ed ecco che, dopo l’ennesimo attacco da parte degli hater, è arrivata la replica stizzita della conduttrice. Mara Venier sta vivendo senza alcun dubbio un periodo fatto di alti ...Mara Venier torna alla normalità e non perde il suo piglio. Tolto il gesso al piede, la conduttrice di Domenica In si è mostrata - sui social network - alle prese con il lento ritorno alla normalità f ...