Mara Venier cammina da sola, primi passi ma con dolore (Foto e Video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) primi passi per Mara Venier che cammina da sola dopo la brutta caduta dalle scale (Foto e Video). La conduttrice è in vacanza a Forte dei Marmi ma non dimentica il suo pubblico, i suoi follower, così sui social non fa mancare i suoi progressi ringraziando primo tra tutti il medico che l’ha rimessa in piedi. La frattura al piede, al cuboide, aveva fatto pensare a Mara Venier di dovere attendere a lungo prima di mettere di nuovo il piede a terra, invece dopo due mesi è felice, piano piano sta riprendendo a camminare. “Cammino, piano, piano, cammino…” ripete nel suo breve Video a bordo piscina. Piedi scalzi e un po’ di ... Leggi su ultimenotizieflash

