Mara Soriano, la bambina che ha perso il peluche con la voce della madre morta di cancro: ecco cosa sta facendo Ryan Reynolds per lei (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ryan Reynolds, uno degli attori più amati di Hollywood e protagonista di film campioni di incassi come “Deadpool”, ha condiviso sui social una storia commovente. L’attore 43enne ha ripostato il tweet di una giornalista della CBC che ha raccontato la storia di Mara Soriano, disperata perché le hanno rubato un orso di peluche. Un oggetto di poco valore, ma molto importante affettivamente per Mara perché conteneva la voce registrata della mamma morta recentemente in ospedale, dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Ti amo, sono orgogliosa di te e ti sarò sempre vicina”, sono le parole commoventi contenute nell’audio scomparso. Così ... Leggi su ilfattoquotidiano

VANCOUVER - È bastato un attimo di distrazione perché le rubassero la borsa, all'interno un iPad ma soprattutto un orsetto di peluche di quelli in grado di registrare i messaggi vocali. E su quel picc ...

Le hanno rubato l’orsetto di peluche, ma non uno qualunque: era uno di quegli orsetti capaci di registrare i messaggi vocali e sul suo c’era registrata la voce della mamma scomparsa. Per aiutare la gi ...

