Manine e trappoline (Di mercoledì 29 luglio 2020) La sintesi della giornata è nell’artificio semantico e nella furbizia politica con cui qualche “manina” ha inserito, nella risoluzione di maggioranza, una frasetta politicamente dirompente ove si impegna il governo “a prevedere l’utilizzo, sulla base dell’interesse generale del paese e dell’analisi dell’effettivo fabbisogno, degli strumenti già resi disponibili dall’Unione europea per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socioeconomica in atto”.In un paese normale, dove le parole hanno una logica ferrea, e ciò che si scrive in una risoluzione di maggioranza votata dalla maggioranza è evidentemente condiviso dalla maggioranza, si penserebbe che, sia pur senza clamori e sia pur senza nominare la parola dello scandalo – Mes – sia stata trovata una quadra su uno dei nodi finora ... Leggi su huffingtonpost

